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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki ölü sayısı 8'e yükseldi

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki ölü sayısı 8'e yükseldi

08.08.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yavuz Selim Köşger: - "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır" ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ölü sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Yine Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

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