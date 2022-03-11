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  4. GÜNCELLEME 2 - Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME 2 - Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

11.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisini artırması üzerine Akseki Bölge Trafik ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Çok sayıda kişi, dinlenme tesislerinde yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekledi.

Karayolları ekipleri, bölgede çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Beyşehir ilçesi güzergahına giden kara yolu temizlendi. Araçlar, alternatif güzergah olarak Cevizli Kavşağı'ndan Beyşehir yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ana güzergah Akseki-Seydişehir kara yolu da tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

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