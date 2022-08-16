GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay yerine gelen Vali Fuat Gürel, tünelde incelemelerde bulunarak sürücü U.B'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürel, gazetecilere, sıvı çimento yüklü tankerin, yaşanan bir sıkıntıdan dolayı tünelin duvarlarına çarptığını söyledi.

Trafiğin çift taraflı durdurulduğunu, tedbirler alınarak yangının söndürüldüğünü belirten Gürel, "Şükürler olsun bir can kaybı yok. Çalışmalar bitince yol trafiğe açılacak. Kaza anında bir yolcu minibüsü geçiyormuş, Allah'a şükür can kaybı yok." dedi.

Trafiğe kapanan ve araç kuyruklarının oluştuğu görülen kara yolu, tüneldeki tankerin ve çöken aydınlatma sisteminin kaldırılmasının ardından ulaşıma açılacak.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelin girişinde duvara çarpan tankerin alev alması yer alıyor.



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