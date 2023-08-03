Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesine bağlı 10 yangın söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler desteğindeki 10 ekibin yanı sıra Kastamonu, Kargı, Araç, Taşköprü, Ilgaz belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, AA muhabirine, yangının saat 7.20 sıralarında bir fabrikada çıktığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Hatam, "Yangının çıkış nedenini elektrik kontağı olarak düşünüyoruz ama tam olarak bilmiyoruz. Ölü ve yaralı yok Allah'a şükür. Yangın kontrol altına alındı. Yanındaki fabrikalara sıçramadan engellendi. Şu an için her şey kontrol altında." diye konuştu.

Tosya Organize Sanayi Bölge Müdürü Nihat Küçükkasap da OSB'de yaklaşık 1800 kişinin çalıştığını ifade etti.

Küçükkasap, "Fabrikanın sağlam bir yeri kalmadı. Fabrika binası bitti. Bayağı bir stok kerestesi vardı. Tahminen 200 metreküp varsa tamamı yok oldu. İçerde ne kadar kapı vardı bilemiyorum. Ham madde, kontrplak, sunta ve makineler vardı. Fabrikada neredeyse 50 milyon liralık zarar var. Allah yardım etsin. İnşallah diğer fabrikaların yardımıyla arkadaşımızı kalkındırıp tekrar faaliyete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın içerisinde bulunan bir pikap da yandı.

Ekiplerin, kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

