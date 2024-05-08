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  4. Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı

AA AA
08.05.2024 07:51
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Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Dere köyü kırsal alanında, dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

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Kastamonu ceset Sulama kanalı

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