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Kaza nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki ulaşım normale döndü

21.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı.

Latif Semin idaresindeki 16 BBL 329 plakalı tırın, Bahçesaray mevkiinde yakıtı bitti.

Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle, tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.

Araç yoğunluğu oluşan ve bir süre tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanan kara yolunda kazaya karışan araçlar ekiplerce çekildi.

Söz konusu araçların çekilmesi sonrası yoldaki ulaşım tamamen normale döndü.

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trafik kazası ulaşım

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