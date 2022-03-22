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GÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı

22.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZE TÖRENİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te polis memurunun silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı.

Polis memuru Hasan Solak, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma sonrası Solak, tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Solak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli polis memurunu Solak'ı yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların olay yerinden kaçması, sağlık çalışanlarının sedye ile hızlıca olay yerine gelmesi ve yaralıları hastaneye götürmesi yer alıyor.

- Hastane bahçesinde tören düzenlendi

Solak'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından başhekimlik önüne getirildi.

Buradaki törende konuşan Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Solak'ın 6 yıldan beri Kilis Devlet Hastanesinde hizmet verdiğini, kendisini dürüstlüğü, çalışkanlığı, güler yüzüyle hatırlayacaklarını belirtti.

Arısoy, "Rabbim ailesine ve sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

Okunan dua ve alınan helalliğin ardından Solak'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe köyüne gönderildi.

Törene, Solak'ın yakınları, mesai arkadaşları ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da katıldı.

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