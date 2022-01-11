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GÜNCELLEME-2 - Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü

11.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN UÇAK AMBULANSLA ANKARA'YA SEVKİ EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Merkeze bağlı Çalkaya köyünde 5 gün önce mutfakta su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık Yusuf Can fenalaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumu kötüye giden ve Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, Gaziantep Havalimanı'ndan ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Baba Mehmet Can, gazetecilere, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." dedi.

Doktorlara teşekkür eden Can, oğlunun tedavisinin Ankara'da süreceğini kaydetti.

Hastane önünde gözyaşlarını tutamayan anne Emine Can, oğlunun ambulansa bindirildiği sırada baygınlık geçirdi ve sağlık ekiplerince acil servise alındı.

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