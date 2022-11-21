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Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker, 7 polis yaralandı

21.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralandı.

Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker, 7 polis yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.

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