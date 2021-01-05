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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.01.2021 17:30 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Sevda Ö. (34) ile evine gelen yaklaşık bir ay önce boşandığı İsa K. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa K. bıçakla eski eşini yaraladı.

Evdeki çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Ö. hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlı İsa K. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Çiftin 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

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