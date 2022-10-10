GÜNCELLEME 2 - Mardin'de çocuğu darbeden spor eğitmeni tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuğu darbettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan spor eğitmeni tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi Y.Ö'yü (9) darbettiğine dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cemil K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Y.Ö. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

- Kaymakamlık soruşturma başlattı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Öğretmen öğrencisini dövdü" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Mardin Anadolu Futbol Kulübünde görevli antrenör hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konu ile ilgili olarak müdahalede bulunan antrenör hakkında çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

