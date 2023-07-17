YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Gülnar'da orman yangını

Mersin Gülnar'da orman yangını

17.07.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Mersin Gülnar'da orman yangını

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin Gülnar'daki orman yangınına müdahale sürüyorMersin Gülnar'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Gülnar orman müdahale

Mersin Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazartesi

Cansu eczanesi
Toroslar
Makam eczanesi
Tarsus
Merkez eczanesi
Bozyazi
Özkul eczanesi
Tarsus
Başak eczanesi
Tarsus
Yildiz eczanesi
Silifke
Çil eczanesi
Mezitli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.