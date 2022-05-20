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GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı

20.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 49 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, zanlıların, kendileri adına rahatsızlıkları bulunan kişileri hastanelerde muayene ettirip sahte rapor düzenlettirdikleri belirlendi. Tahlillerde de başkalarının örneklerini kullandıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde aldıkları sahte "engelli raporu" gibi belgelerle kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarıldı.

Kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda sahte rapor ve belge ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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