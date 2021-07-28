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  4. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

28.07.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopter müdahalesine ara verildi - Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

Vali Ali İhsan Su da ilçenin Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezine gelerek Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

- Bozyazı'da da bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yangınlara karadan müdahale sürüyor.

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