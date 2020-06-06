GÜNCELLEME 2 - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla'nın yanı sıra Antalya, İzmir ve Denizli'den sevk edilen 7 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

