GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



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