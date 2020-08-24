GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Yangının hızla büyümesi üzerine alevler, deponun yanında bulunan dondurma işletmecisinin bahçesine de sıçradı.

Depodaki yangının arka kısımda bulunan evlere ve özel okula sıçramaması için de kepçe yardımıyla çalışma yürütüldü, bazı evler boşaltıldı. Deponun bitişiğindeki evin duvarları ve camlarında kısmi zarar oluştu.

Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve yaralanan 6 kişiden 3'ünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda itfaiye, polis, arazöz, TOMA ve SASKİ, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile İHH ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.