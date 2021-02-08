GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesine adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerine bırakılan bebeğin annesi ve anneannesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Kökçüoğlu Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bebeğin annesi Afganistan uyruklu Haniyeh M. (21) ve anneannesi Arifeh M. (49) yakalandı. Operasyonda, bebeğe ait çanta, biberon, bebek bezi, zıbın ve elbiseler bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haniyeh M, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "pişman mısın?" sorusuna "pişmanım" diye cevap verdi.
Türkiye'de, Haniyeh M'nin Zahra M, Arifeh M'nin ise Meryem M. ismini kullandığı ortaya çıktı.
Ulugazi Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki çöp konteynerinden 3 gün önce ağlama sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, çöp konteynerinde, yanına biberon bırakılan yaklaşık bir haftalık kız bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alınmıştı.