GÜNCELLEME 2 - Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayan Oğuz Kağan E, 112'yi arayarak olayı haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mihrican E'nin cenazesi, incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin, İstanbul'da tıp fakültesinde öğrenim gören kızlarının da olduğu öğrenildi.
Oğuz Kağan E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutulandı.