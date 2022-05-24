GÜNCELLEME - 2 Şanlıurfa'da çocukları darbeden kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübiye ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda görevli A.T'nin, çocukları darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.T'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli şahıs, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde geçen ramazanda "hoş olmayan" ve "yürekleri sızlatan" görüntülerin yaşandığı, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçlerinin ivedi başlatılan tahkikatın ardından şüpheli A.T'yi gözaltına aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir. Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz