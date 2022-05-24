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GÜNCELLEME - 2 Şanlıurfa'da çocukları darbeden kişi gözaltına alındı

24.05.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: "Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup, olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir" - "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir" - Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da, çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübiye ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda görevli A.T'nin, çocukları darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.T'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahıs, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde geçen ramazanda "hoş olmayan" ve "yürekleri sızlatan" görüntülerin yaşandığı, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçlerinin ivedi başlatılan tahkikatın ardından şüpheli A.T'yi gözaltına aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir. Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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