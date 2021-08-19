GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 S 1124 plakalı öğrenci servisiyle Faruk Aslan'ın kullandığı iş makinesi çarpıştı.

Kazada, 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Servis minibüsünün bir eğitim kurumunun kursuna öğrenci taşıdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

Bu arada, kazanın ardından bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin yaralılara ilk müdahalede bulunduğu öğrenildi.

- Vali Abdullah Erin yaralı çocukları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, kazada en sevdiği ayakkabısının kaybolduğunu söyleyen bir çocuğa da ayakkabı alma sözü verdi.

Çocuklardan 2'sinin durumunun riskli olduğunu ve hekimlerin müdahalesinin devam ettiğini aktaran Erin, "Kısa sürede tüm çocukların sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Çocukların yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." ifadelerini kullandı.

