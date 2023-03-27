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Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

27.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Kent merkezinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

VALİLİKTEN UYARI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanarak, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu.

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDEN KEPÇEYLE ÇIKARILDI

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpnebi ve Muradiye Mahallesi'nde giriş katlarda bulunan bazı evleri su bastı.

Eyyübiye Belediyesi, evinde mahsur kalan bazı vatandaşları kepçeyle bulundukları yerden çıkardı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekiplerin çalışmasını sahada koordine etti.

Başkan Kuş, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaçların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.

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yağmur Şanlıurfa sağanak

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