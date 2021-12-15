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GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

15.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesine gönderildi.

G.K'nin cenazesinin yarın öğle vakti Yeni Merkez Kabristanı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine yakalanan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A. (37) ile dün savcılıktan serbest kalan ve bugün yeniden gözaltına alınan İ.V.D. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheliler, Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili başlatılan soruşturma detaylı şekilde sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, "olası kast ile adam öldürme" ve "kaçakçılık" suçlarından tutuklanan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda el yapımı alkol üretiminde kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Merkez
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Merkez
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