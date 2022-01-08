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GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

08.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, Kenan Yanardağ'ın (30) kullandığı 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Kenan Yanardağ ile aynı araçtaki Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.

Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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trafik kazası Sivas

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