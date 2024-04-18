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Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AA AA
18.04.2024 08:28
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.35'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'tan bilgi aldı.

Hatipoğlu, geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Sulusaray ilçemizde iki deprem oldu. Artçı depremler ara ara devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile mobil ikram acı gelecek. Tedbir amaçlı Tokat Belediyesi itfaiye aracımız da burada." dedi.

Hatipoğlu'nun ziyaretine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Bu arada belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde anonslar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tokat Sulusaray

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