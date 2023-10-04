YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da 7 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu

Ankara'da 7 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu

04.10.2023 13:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'da 7 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ABB AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.

Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN İTFAİYE ERLERİNİN KİMLİKLERİ

Edinilen bilgiye göre yangın ihbarının ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 katlı binanın yöneticisi ile görüştü. Apartman yöneticisi, yangının çıktığı dairede tek başına yaşayan kiracı M.A'nın telefonuna ulaşılamadığını ekiplere iletti.

Söz konusu dairenin tamamen yandığı, içerde herhangi birinin olmadığı belirlenirken, yangına müdahale ederken hayatını kaybeden Fahrican Yavaş dışında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin Süleyman Aytar, Uğur Oktay ve Orçun Yaşar olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndüSamsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Anahtar Kelimeler:
Ankara İtfaiye

Ankara Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Yeni nefes eczanesi
Yenimahalle
Yurtseven sami eczanesi
Yenimahalle
Demirhan eczanesi
Cankaya
Güzeltepe eczanesi
Cankaya
Kayiran eczanesi
Ayas
Nur eczanesi
Camlidere
Nursu eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.