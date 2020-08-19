GÜNCELLEME 3- Antalya'da fabrika yangını

Yaz aylarında bu tür yangınların yaşandığını ifade eden Karaca, "Çok üzgünüz, sevinçli olduğumuz tek bir konu var, o da mesai başlamadan çıkmış olması. İnsan kaybımız yok, herhangi bir sıkıntılı bir durumumuz yok." dedi.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının henüz nereden çıktığının bilinmediğini ancak elektrik tesisatından kaynaklanabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale edildi.

Antalya OSB'de faaliyet gösteren ve soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor süreçte bile üretmeye devam ettiklerini dile getiren Karaca, yangının üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Yanan iş yerinin kendilerinin üçüncü fabrikası olduğunu aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzücü bir olay, tam üretimimizin ortasındaydık. Böyle bir talihsiz olay, en az birkaç ay üretimlerimizi durduracak. Kötü bir durum. Bir malı yeniden yaparsınız ama içinde emeklerinizi, ince detayları, para etmeyecek ama sizin kültürünüzü oluşturan tecrübenizi oluşturan bütün detayları kaybettik. Elbette birkaç aya kalmaz yenisini inşallah yeni baştan yaparız."

- Fabrikada soğutma çalışmaları başladı

Soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Üç bölümden oluşan fabrikanın iki bölümü, yangında zarar gördü, çatı kısmının da çöktüğü görüldü.

Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları dışarıdan izleyen fabrika çalışanlarının da oldukça üzgün oldukları gözlendi.

