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Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

23.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

KAYMAKAM KARA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sularında başladığını belirterek "Yangın dolayısıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 itfaiye aracı ile halen sürdürülmektedir. Bir kişiden haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşabilmeyi, haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un birçok ilçesinden gönderilen itfaiye ekiplerine sık sık tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ekipler, fabrikanın iç kısmında alevli şekilde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yaklaşık 9 saattir süren yangında fabrikanın duvarlarının bir kısmı duman tahliyesi yapılabilmesi için iş makineleriyle yıkıldı.

Haber alınamayan kişiye ulaşma çalışmaları devam ederken fabrika bölgesine çıkan caddeler araç trafiğine kapalı tutuluyor.

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yangın Eyüpsultan fabrika

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