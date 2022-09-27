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GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

27.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, 3 yaşında olduğu ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu.

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Gaziantep çocuk dondurucu

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