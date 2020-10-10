GÜNCELLEME 3 - Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

"Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

- "İnşallah tüm yangınlar kontrol altına alınacak"

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Yangında 10 kişinin hafif yaralandığını, 20'nin üzerinde konut ve 5 aracın zarar gördüğünü kaydeden Gül, "Kısa zamanda inşallah tüm yangınlar kontrol altına alınacak. Bu işi kim yaptıysa yargı önünde hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

