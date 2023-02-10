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İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 2 kişi daha kurtarıldı

10.02.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti depremden 107 saat sonra enkazdan el sallayarak çıktı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 107 saat sonra 2 kişinin daha kurtarılmasıyla göçük altından sağ çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürüttü.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

KOMŞULARINA DA ULAŞILDI

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra bulundukları yerden kurtarıldı.

Kılınç çifti enkazdan çıkarılıp sedye ile ambulansa götürülürken çevredekilere el salladı. Çift, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ekipler, Arzu Apartmanı'nın yanındaki 5 katlı Gazioğlu Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.

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