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  4. GÜNCELLEME 3 - İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı

GÜNCELLEME 3 - İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı

28.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dümeni kilitlenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Demir Bölgesi'ne çekildi GEMİNİN DEMİRLETİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki ''VIVA ECLIPSE'' isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botunun ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Boğaz trafiğinin de geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Dümeni kilitlenen gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Küçükçekmece Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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