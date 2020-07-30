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GÜNCELLEME 3 - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova ilçesindeki yangın kontrol altına alınıncaya dek helikopterden söndürme çalışmalarını yönetti YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterden yönetti.

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarında 9 helikopter, bir uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle alevlere müdahale edildi.

Bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana sivil araçların girişi engellendi.

Balçova Barajı yakınlarındaki yoğun duman İzmir'in birçok noktasından görüldü.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, 10 arazöz ve bir dozerle müdahale edilen yangının da kontrol altına alındığı bildirildi.

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