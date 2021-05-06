GÜNCELLEME 3- Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde, Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Yakup Sözen ve Salim Cesur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aleyna Demir de Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayaklarında yanık oluşan Mustafa Demir ise bölgeye sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın ifadesine göre bir yıldırım düşmesi sonucu ilk etapta bu yangının başladığını değerlendiriyoruz. Yangın 6 evi etkiledi. 3 tanesi tamamen yandı, 3 tanesi de kısmen yandı. Bu evlerde 5 hane oturuyordu. 5'i de kardeşti. Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı." dedi.