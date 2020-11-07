GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da köyde yangın

Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibarıyla 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.

AFAD tarafından evleri yanan vatandaşlar için bölgeye 7 çadır kuruluyor. AFAD ekipleri, ayrıca vatandaşların kullanması için battaniye, yatak, yorgan ve ocak yardımında bulundu.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

En büyük tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5'i boştu. 5'inde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Sabah itibarıyla hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu ise ilk gördüklerinde yangının ufak olduğunu söyledi.

Köy halkının yangına birlikte müdahale ettiğini anlatan Kadiroğlu, "Köy havuzunun suyuyla kendi çabamızla yangına müdahale ettik. Önce kontrol altına aldık ama havuzun suyu bittikten sonra kontrolden çıktı. İtfaiye geç geldi. Erken bir müdahale olsaydı bu evler yanmazdı." diye konuştu.