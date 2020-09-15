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GÜNCELLEME 3- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

SAMSUN HABERLERİ  | 15.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin: - "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na (subasar orman) da sıçradı.

Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, jandarma ekipleri de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İş makineleri ile yangının etrafını sardıklarını anlatan Zengin, "Sabah saatlerinde başlayan yangını şu an kontrolümüz altına aldık. Büyümesini ve etrafa yayılmasını önledik. Soğutma çalışmalarına ağırlık verdik. Yangının tamamen sönmesi için arazöz, itfaiye ve ilçe belediyelerinin sulama araçları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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