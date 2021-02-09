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GÜNCELLEME 3 - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

09.02.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Valilik: - "Bölgede yaşanan gelişmeler takip edilmekte olup tüm çalışma grupları teyakkuz halindedir" - Konya AFAD Müdürlüğü: - "Arama kurtarma ekiplerinin Tuzlukçu ilçesinde yaptıkları arama, tarama faaliyet ve incelemelerinde can ve mal kaybının yaşanmadığı tespit edilmiştir" - İlçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi sakinlerinden Mesut Sarı: - "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk" VALİLİK VE AFAD AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

- "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yok"

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddetinde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Depremin yoğun hissedildiği ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde bazı vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

Mevlütlü Mahallesi Muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinde olduğu sırada depremin meydana geldiğini belirtti.

İlk depremin ardından artçıların yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Herhangi mal ve can kaybı yok, göçme, yıkılma yok. Sağ olsunlar kaymakamımız, karakol komutanımız, tüm yetkililer geldi, hepsi burada." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mesut Sarı ise arkadaşıyla hayvanları besledikleri sırada bir gürültü duyduklarını dile getirerek, "İlk duyulan sesin üzerinden 3-4 saniye geçtikten sonra sallamaya başladı. Sonrasında tekrar salladı. Mahallemizde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk." dedi.

Halil Özmen de depreme evinin bahçesinde yakalandığını anlatarak, "Bir ses ve uğultuyla köpeklerin, kuşların sesleriyle kaçıştık. Can ve mal kaybı yok." ifadelerini kullandı.

- "Ekipler teyakkuz halinde"

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konya Afet Müdahale Planı afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ilimizdeki ana ve destek çözüm ortakları depremin ilk dakikası itibarıyla çalışmalarına başlamışlardır. Bölgede yaşanan gelişmeler takip edilmekte olup tüm çalışma grupları teyakkuz halindedir."

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Arama kurtarma ekiplerinin Tuzlukçu ilçesinde yaptıkları arama, tarama faaliyet ve incelemelerinde can ve mal kaybının yaşanmadığı tespit edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Afet Planı (İRAP) kapsamındaki tüm paydaşlarımız teyakkuz halindedir." ifadeleri kullanıldı.

AFAD ekipleri hasar tespiti için binalarda inceleme başlattı.

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