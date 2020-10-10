YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 10.10.2020 23:18 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personel yönlendirildi.

Yangına havadan da müdahale edildi ancak havanın kararması nedeniyle iki helikopterin çalışmalarına ara verildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki aileyi kurtardı. Ayrıca iki büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

Yangına yakın yerleşim yerlerine giden bazı yolları da trafiğe kapatan ekipler, sivil araç geçişine izin vermiyor.

Bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Ekiplerin saatler süren çalışması sonunda orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
Kırşehir’de kumar operasyonu
Kırşehir’de kumar operasyonu
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

Osmaniye Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:27
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Burak Eczanesi
Merkez
Eda Eczanesi
Merkez
Hamedoğlu Eczanesi
Merkez
Semih Gül Eczanesi
Kadirli
Yetişir Eczanesi
Kadirli
Taşkın Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi
Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
9 Asırlık Çınar Ağacı Dimdik Ayakta
9 Asırlık Çınar Ağacı Dimdik Ayakta
"Engelli çocuklara da eğitim zorunluluğu getirilmeli"
"Engelli çocuklara da eğitim zorunluluğu getirilmeli"
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.