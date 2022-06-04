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GÜNCELLEME 4 - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu

04.06.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Şırnak'ta girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Pütrü'nün cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Negiz'in de cesedi bulundu.

Ailesi ve yakınlarınca morgdan alınan Negiz'in cenazesi de Hastane Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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