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  4. GÜNCELLEME 4 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 4 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

14.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü YANAN ALAN MİKTARI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisi Gökova Kozlukuyu'daki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Günün ilk ışıklarıyla 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlanan yangın kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, gece boyunca etkin mücadele yürütüldüğünü, ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Hava ve kara ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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