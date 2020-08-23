GÜNCELLEME 5 - Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan bazı evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek imkansız." diye konuştu.

Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.