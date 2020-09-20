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GÜNCELLEME 5 - Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği: - "Yapılan ölçüme göre yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığı tespit edilmiştir" VALİLİĞİN YENİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda çıkan yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale edildi.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Badavut mevkisinde başladığını söyledi.

Şıldak, söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın da etkisini azalttığını vurgulayarak, "Allah da yardım etti. İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık. Çok çok düşük bir ihtimal sıçrama olasılığı artık. Ekiplerimiz bölgenin etrafını çevirmiş durumda." dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla alevlere havadan müdahaleye başlandığını aktaran Şıldak, ilk belirlemelere göre yangının elektrik iletim hattındaki kopmadan kaynaklandığını sözlerine ekledi.

- Soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da dün akşam ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının ormana yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman yangını, gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları ve sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ile yapılan müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına katılan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun gayreti ve koordineli çalışması neticesinde yangın söndürülmüştür. Yapılan ölçüme göre yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığı tespit edilmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yangına ekiplerin özveriyle müdahalede bulunduğunu bildirerek, "Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyemizle yanan yerlere hızlı şekilde ağaç dikeceğiz." ifadesini kullandı.

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