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Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

20.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim, buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İbrahim, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan çalışmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Y, ve Z.K. de gözaltına alındı.

"HİÇ KİMSEYLE ARAMIZDA HUSUMET YOKTU"

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Irak'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hayatını kaybedenlerin hastane önüne gelen yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

Saldırıda annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden Muyesser Abdullah Salih, Kürtçe AA muhabirine, ailesinin Samsun'a giderken bu saldırıya uğradığını belirtti.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Salih, şunları söyledi:

"Bu olayda babam, annem ve kız kardeşim vefat etti. Kardeşimin evi Samsun'da. Onu ziyarete gidiyorlardı. Her yıl 3-4 defa ziyarete giderler, 10-15 gün kalıp dönerlerdi. Bu sefer de Irak'tan Samsun'a giderken bu olay yaşandı. Hiç kimseyle aramızda husumet yoktu."

Salih, araçta bulunan ve göz ameliyatı için Diyarbakır'a gitmek isteyen anne ve oğlunun da yakınları olduğunu ifade etti.

5 KİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ SALDIRI ÖNCESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi, bir dinlenme tesisinde verdikleri mola sırasında güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tesisin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, dinlenme tesisi önünde park edilen araçtan 5 kişinin indiği ve tesise girdiği görülüyor.

Kaydın devamında, tesisten çıkan 5 kişinin araca binmesi yer alıyor.

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Artuklu
Zana Eczanesi
Kiziltepe
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