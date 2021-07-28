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GÜNCELLEME - Adana Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

28.07.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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