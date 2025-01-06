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  4. Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
06.01.2025 10:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erkan E. (30) idaresindeki 01 FR 377 plakalı otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Deniz G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan trafik kaza ölü

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