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Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

06.04.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaza anı kaydedildi.

Görüntüye göre dolmuş, çok sayıda kişinin beklediği sırada durağa çarpıyor. Dolmuşun geldiğini gören iki kişi hızla kaçarak kurtuluyor. Kaldırımda yürüdüğü sırada kazaya şahit olan bir kadın da şoka giriyor.

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