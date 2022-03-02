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GÜNCELLEME - Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

02.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif yaralanan şüpheli koca tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, karısını yaraladığı kavgada kendisi de hafif yaralanan koca tutuklandı.

İddiaya göre, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde Ceylan S. (28), sabah eve gelen kocası Yusuf S'yi (32) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eve almadı.

Bunun üzerine çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yusuf S. eşini kürekle darbetti. Kavga sırasında Yusuf S, eşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken karı koca elinden yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceylan S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayakta tedavisi yapılan Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen Yusuf S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben kürekle vurdum. O bıçakla beni yaraladı. Mağdur olan benim." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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