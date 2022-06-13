GÜNCELLEME - Adana'da kuzeni tarafından silahla vurulan gencin organları 4 kişiye umut olacak

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Caymaz'ın organları 4 kişiye umut olacak.

Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da halasının oğlu tarafından silahla vurulan ve Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Caymaz'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakil koordinatör doktoru Özden Yıldızhan ve görevlilerin organ bağışı konusunda bilgilendirdiği Caymaz'ın ailesi, oğullarının organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Samet Caymaz'ın karaciğer, kalp ve 2 böbreği, uzman doktorlar tarafından alınarak nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

​​​​​​​Baba Veysel Caymaz, AA muhabirine, gece geç saatlerde evine gelen yeğeninin, oğlunu tabancayla ateş ederek vurduğunu söyledi.

Ağır yaralanan oğlunun tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan baba Caymaz, çok üzgün olduğunu belirtti.

Hastanede doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini aktaran baba Caymaz, "Onlar, bize bunu söylediğinde eşim ve ailemle konuşarak oğlumun organlarını bağışlama kararı aldık. İsteyerek, gönüllü olarak diğer vatandaşlarımız yaşasın diye çocuğumun organlarını bağışladım. Oğlum vefat etti, diğer vatandaşlarımız ayağa kalksın, yaşasın. Bir hayır kazanırım, oğlumun hayrı olsun." diye konuştu.

Caymaz, askerlik yaptığı sırada organ bulamayan kişilerin durumunu gördüğünü, bu durumun kendisini çok etkilediğini sözlerine ekledi.

Hastane Başhekimi Haşim Onur Uluöz, AA muhabirine, yoğun bakımda tedavi gören Samet Caymaz'ın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine görevliler tarafından aile ile görüşülerek ailenin organ bağışı kararı alındığını kaydetti.

Uluöz, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın imkanlarıyla ülkenin değişik bölgelerinden organları almak üzere görevli organ çıkarım ekibi hastanemize ulaştı. Hastanedeki ekibimiz de ivedi şekilde hazırlık yaparak organlar başarıyla çıkarılıp ülkemizin 4 bir yanına yola çıkarılmıştır. Hastamızın ailesine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allahtan sabır ve acılarını dindirmesini dinliyorum. Bu davranışın diğer vatandaşlarımıza örnek olmasını diliyorum."

Uluöz, 18 yaşından büyük herkesin hayatta iken organ bağışçısı olabileceğini, beyin ölümü gerçekleştikten sonra da ailesinin onayıyla başka hayatların kurtarılabileceğini ifade etti.

Öte yandan olaydan sonra kaçan zanlı H.C'nin yakalandığı öğrenildi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da H.C, kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Samet Caymaz, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

