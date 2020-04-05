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GÜNCELLEME - Adana'da pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 20:08 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

Aynı fabrikada şubat ayında da yangın çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Fabrika Pamuk Yağı Yangın

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