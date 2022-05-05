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GÜNCELLEME - Adana'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

05.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'nda Zafer Çamur (50), evinin önünden gelen sesler üzerine dışarıya çıktı.

Çamur'a, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Çamur'u Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Zafer Çamur, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çamur'un cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Çamur'un cezaevindeki kardeşi Uğur Çamur da jandarma eşliğinde katıldı.

Kılınan namazın ardından Çamur'un cenazesi defnedildi.

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Adana Kozan silahlı saldırı

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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